Tunisie : Le dispositif économique menacé d’effondrement (Méchichi)

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a considéré que le dispositif économique est menacé d’effondrement, pour de nombreuses raisons, évoquant l’attitude « de certains employés, qui rechignent à travailler dans plusieurs secteurs, ce qui attente à l’Etat, en tant qu’autorité morale, et aux principes de l’action syndicale ».

Présidant hier, jeudi 27 Mai, la réunion 5+5 au siège du ministère de la Fonction publique à la Kasbah, en présence d’une délégation de la centrale syndicale, conduite par Noureddine Taboubi, Méchichi a fait valoir « la confiance mutuelle » entre les parties gouvernementale et syndicale, traduite par ce dialogue, ayant réalisé d’importants acquis pour les employés et le secteur public, comme il a tracé les grands axes de la réforme des entreprises publiques, et ce en dépit de la conjoncture économique difficile dans le pays.

La principale finalité des tentatives de réforme, est de préserver le pouvoir d’achat d’une part, et les structures de l’économie nationale de l’autre, a-t-il ajouté en substance, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué que « cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi de l’accord du 06 février 2021, ayant englobé une série de conventions et de lois organiques qui n’ont pas été appliquées soit totalement, soit partiellement ».

Il a ajouté que « de nombreuses conventions ont été réglées et certaines en sont à la dernière étape. D’autres accords ont suivi le processus du tribunal administratif, et paraîtront sous forme de décrets ».

Selon ses dires, « certains points sont restés en suspens, notamment ceux n’ayant pas prévu une échéance déterminée ou un effet financier fixe, ils seront soumis à la négociation et à l’estimation à la fin de la semaine prochaine ».

Le SG Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré, quant à lui, que « la crédibilité des négociations constitue l’un des piliers du dialogue ».

Il a ajouté que la réunion avait examiné les mécanismes nécessaires pour activer l’accord du 06 février, et faire paraître les décrets réglementaires, en suivant le parcours administratif au niveau du Tribunal administratif. Certaines difficultés techniques seront tranchées lors de la réunion de vendredi prochain.

Gnetnews