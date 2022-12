Tunisie : Le droit international humanitaire dotÃ© d’un dÃ©partement Ã  part entiÃ¨re au sein de l’institution militaire

Tunisie : Le droit international humanitaire doté d’un département à part entière au sein de l’institution militaire

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est rendu hier, mardi, en visite au siège de la direction générale des affaires juridiques, foncières et du contentieux, où il s’est enquis de la marche de l’activité et des conditions de travail en son sein.

Le ministre a visité le service du droit international humanitaire, a salué son rôle en matière de diffusion de la culture de ce droit, et de ses principes, tout en formant des spécialistes dans ce domaine, rapporte un communiqué du ministère de la Défense.

Mémiche a pris connaissance « des lois élaborées et des projets de loi en cours d’élaboration, de la digitalisation de l’administration à travers la modernisation des dispositifs informatiques, ainsi que des préoccupations des personnes en lien avec leur parcours professionnel, la consolidation de la formation continue, et les moyens susceptibles de promouvoir le dispositif juridique et administratif de l’institution militaire, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution », selon la même source.

Gnetnews