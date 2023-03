Tunisie : Le Front de salut dit qu' »il ne reconnait pas et ne reconnaitra pas le nouveau parlement »

Le Front de salut national affirme qu’il « ne reconnait pas et ne reconnaitra pas l’Assemblée parlementaire, issue des élections boycottées par une écrasante majorité ».

La coalition politique d’opposition dit, dans un communiqué rendu public hier soir, dimanche, « s’attacher à la constitution de 2014, adoptée par des millions de voix de Tunisiens, à travers leurs députés de l’Assemblée nationale constituante (ANC), et rejeter les décisions unilatérales, résultant des caprices et des lubies ».

Le FSN considère, en préambule, « l’accaparement des conseils municipaux », comme un nouvel épisode d’une série de ce qu’il qualifie de « mesures putschistes », ayant « consacré la mainmise du chef sur l’ensemble des pouvoirs, au mépris de l’expérience naissante du pouvoir local, inscrit dans la constitution de 2014, et en violation des lois en vigueur ».

Le Front de salut « condamne, avec fermeté, la poursuite des campagnes de descentes, ainsi que la maltraitance des prisonniers politiques, et fait assumer à Kaïs Saïed, et aux chargés de la Justice et de l’Intérieur, personnellement, la responsabilité de la sécurité des prisonniers, notamment les grévistes de la faim ».

Le FSN dénonce « les déclarations continues attentant à l’honneur des citoyens et citoyennes, parmi les magistrats, les avocats, les journalistes, les politiques, les blogueurs, les syndicalistes et les jeunes ».

