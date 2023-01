Tunisie : Le Front de Salut National accuse « les milices de Kaïs Saïed » de s’être attaquées à son meeting à el-Mnihla

Le Front de Salut national condamne l’attaque menée par « certains individus » faisant partie de ce qu’il qualifie « les milices de Kaïs Saïed contre son meeting à el-Mnihla, avec l’usage de la violence matérielle et verbale, contre les dirigeants du Front et ses partisans ». « Chose qui menace avec sérieux la liberté de l’action politique et le droit à la liberté de réunion et d’expression, et confirme que le pouvoir du coup d’Etat va de l’avant dans sa politique répressive », souligne-t-il.

Dans un communiqué paru hier, dimanche 08 janvier, le FSN indique « avoir réussi à tenir son meeting populaire dans la région d’el-Mnihla et à faire passer son message politique dans sa lutte contre le coup d’Etat, malgré les tentatives du pouvoir politique d’en interdire l’organisation ».

La coalition politique, qui s’inscrit dans une opposition frontale au président de la république et au processus du 25 juillet, « salue la population d’el-Mnihla pour sa présence, sa défense des valeurs de liberté et de justice sociale, et sa contribution à la réussite de ce rassemblement et à contrer, ainsi, les milices fascistes pro-pouvoir ».

Le front de salut appelle l’ensemble des citoyens « à une participation massive à une marche, en commémoration de l’anniversaire de la révolution et à réclamer une élection présidentielle anticipée, et ce le 14 janvier 2023 à 11 h, à partir de la place du Passage en arrivant à l’avenue Habib-Bourguiba ».

Gnetnews