Tunisie : Le gouvernement décrète un confinement obligatoire de 07 jours pour les arrivants, et d’autres mesures

La porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane, a dévoilé ce mercredi 28 avril les nouvelles dispositions décidées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus, à la lumière des propositions du Comité scientifique.

Lors d’une conférence de presse à la Kasbah, au terme de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, la responsable a énuméré les cinq mesures qui s’appliqueront au cours de la période allant du 03 au 16 Mai :

* Confinement obligatoire de 7 jours pour les arrivants en Tunisie, avec un test RT-PCR entre le 5 et 7ème jour ;

* Élaboration d’un projet de loi d’urgence sanitaire et le soumettre à l’Assemblée des représentants du peuple ;

*Poursuite de la suspension des cours dans les écoles, collèges et lycées, à l’exception les classes terminales concernées par les examens nationaux et appel aux parties prenantes d’adapter le calendrier à la période de suspension des enseignements pour des raisons sanitaires ;

*Poursuite de l’enseignement à distance dans les établissements d’enseignement supérieur, à l’exception des niveaux concernés par les concours nationaux, qui requerront un enseignement présentiel, ainsi que les stages …

*Appel aux gouverneurs à appliquer les mesures préventives supplémentaires dans les régions à haut risque.

L’instance a décidé, par ailleurs, de reconduire toutes les restrictions, mesures préventives et protocoles sanitaires, décidées précédemment.

Ben Slimane a insisté sur le mot d’ordre du gouvernement, à savoir le nécessaire engagement de tout un chacun pour le respect de ces dispositions et de la distanciation afin que cette crise puisse être surmontée.

La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, ONMNE, Nissaf ben Alaya, a affirmé, en prélude, que « la situation épidémique est extrêmement grave. « L’ensemble des indicateurs en termes de nouveaux cas, de décès et d’hospitalisations sont au rouge, et traduisent un niveau d’alerte élevé », a-t-elle prévenu.

Gnetnews