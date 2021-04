Tunisie – Coronavirus : Les contaminations et les décès toujours sur une courbe ascendante

Dans l’attente de l’annonce ce mercredi 28 avril de nouvelles dispositions pour endiguer la propagation du virus, au terme de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, la Tunisie semble désarmée, comme partout ailleurs, face à l’ascension des contaminations et des décès, lors de cette troisième vague qui fait des ravages dans plusieurs parties du monde.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé recense 1957 dépistés positifs au virus à la date du 26 avril, après la parution des résultats de 7039 analyses en laboratoire.

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 303 584 contaminations contre 253 058 guérisons, dont 1867 personnes nouvellement rétablies.

Par ailleurs, 92 disparitions des suites du Covid-19 ont été enregistrées à la même date, portant le bilan à 10 444 décès.

Les hôpitaux subissent de fortes pressions, et l’affluence des malades s’accroît de jour en jour. Ils sont 2754 à être alités, à ce stade, dans les établissements de soins publics et privés ; 527 sont placés en réanimation et 148 sous respiration artificielle.

Quelque 14 313 patients ont été pris en charge dans les hôpitaux depuis le début de la pandémie, soit 147 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé au total 1 292 538 analyses pour détecter le virus.

Gnetnews