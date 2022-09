Tunisie : Le gouvernement double l’enveloppe des aides sociales accordées aux élèves et étudiants à l’occasion de la rentrée

Le président de l’instance générale de promotion sociale au ministère des Affaires sociales, Brahim Ben Driss, a annoncé le démarrage du versement des aides sociales aux élèves et étudiants à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2022/ 2023, à la fin de la semaine en cours ou au début de la semaine prochaine.

Dans une déclaration à la TAP, le responsable a indiqué que la valeur des aides sociales au profit des élèves et étudiants issus des familles démunies, a doublé cette année, par rapport à l’année écoulée, en passant de 21 millions de dinars, à 42 millions de dinars.

Le montant de cette prime rentrée est de 100 dinars pour l’élève (429 mille élèves) et 120 dinars pour l’étudiant (30 mille étudiants).

Le ministère des affaires sociales a alloué une enveloppe de 4.6 millions de dinars pour l’achat des abonnements scolaires et universitaires au profit des enfants des familles nécessiteuses et à revenu limité. Ces indemnités visent à mettre un terme à l’abandon scolaire et à assurer les fournitures scolaires.

