Tunisie : Le gouvernement encourage la crÃ©ation de sociÃ©tÃ©s communautaires pour rÃ©gler le problÃ¨me du transport dans les rÃ©gions

Tunisie : Le gouvernement encourage la création de sociétés communautaires pour régler le problème du transport dans les régions

Une séance de travail à distance s’est tenue hier, mercredi 15 Mars, sous la présidence du ministre du Transport, Rabiï Majidi, et des directeurs régionaux du transport, où il était question des préoccupations des régions en matière de transport et de logistique, et des moyens à même de mener à leur terme les projets bloqués et en cours de réalisation.

Cette réunion a débouché sur une série de recommandations :

*Tenue de séances mensuelles pour examiner les dossiers, selon la priorité, ainsi que les questions en suspens en relation avec le secteur ;

*Raffermissement du contact avec les directions centrales du ministère, et bonne coordination avec les autorités régionales pour examiner les questions à intervention conjointe ;

*Coordination avec les autorités régionales pour assurer la sécurité du transport, de la circulation de la flotte, des agents et passagers, tout en contrant la violence à bord des moyens de transport et tous les services publics y afférents ;

*Accorder plus d’intérêt au transport scolaire et universitaire, en le mettant en haut des préoccupations et programmes, en améliorant la liaison des lignes avec les zones industrielles pour assurer le déplacement des travailleurs ;

*Œuvrer à actualiser les textes juridiques, afin qu’ils soient en phase avec les évolutions, de manière à mettre en application les programmes stratégiques dans le secteur du transport, en consécration de l’économie sociale et solidaire (ESS), ce qui ouvre la voie à des initiatives en soutien du secteur public, et facilite la création de sociétés communautaires, lesquelles sont en mesure de régler une partie des problèmes du transport dans certaines régions ;

*Faire parvenir au ministère les données nécessaires spécifiques à chaque région pour la création de sociétés communautaires opérant dans le secteur du transport, en viellant à encadrer et à accompagner ceux qui souhaitent se lancer dans ce type de projets.

Gnetnews