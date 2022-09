Tunisie : Le gouvernement et l’UGTT signent un accord sur la majoration des salaires dans la fonction publique et le secteur public

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, ont signé hier jeudi 15 septembre, à la Kasbah, un PV d’accord sur les augmentations salariales dans la fonction publique, et un accord de majoration des salaires dans le secteur public.

Cette signature a eu lieu, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT), ainsi que des membres du bureau exécutif de l’UGTT.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a affirmé que cette signature est « un couronnement du processus de travail conjoint entre le gouvernement et l’UGTT », considérant que « malgré une situation économique et financière critique, le gouvernement a œuvré à augmenter les salaires, et à raffermir la confiance avec le partenaire social ».

« Le but conjoint étant de parvenir à la paix civile, et de se tenir aux côtés des agents et cadres de la fonction publique ».

Amélioration du revenu mensuel des fonctionnaires

Tout en faisant constater certaines difficultés en matière de marche des négociations depuis le début, Bouden a salué « le sens de responsabilité dont a fait montre la partie syndicale, ayant posé les choix, en toute transparence et objectivité, tout en plaçant l’intérêt national au-dessus de toute considération. Chose qui a permis de parvenir à un accord important pour l’amélioration du revenu mensuel des fonctionnaires, toutes catégories confondues, tout en tenant compte des difficultés et contraintes de l’étape ».

La cheffe du gouvernement a dit son « soulagement » envers « l’accord conclu portant sur majoration du SMIG, ce qui permet d’améliorer les conditions de vie des catégories à faible revenu ».

« La signature de cet accord représentera, indéniablement, une plateforme propice pour avancer ensemble sur la voie de la réforme et de la relance de l’activité économique, ce qui permet la création davantage d’emplois, et l’amélioration des conditions de vie de citoyens ».

Le gouvernement ira de l’avant en matière d’approche participative et de mise en œuvre du programme national de réforme pour mener la Tunisie à bon port, a-t-elle souligné.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré que « les deux délégations ont œuvré à maintenir un équilibre entre les échéances sociales d’une part, et les équilibres financiers de l’autre, dans le cadre de l’engagement en faveur de la responsabilité sociale ».

« Cet accord va contribuer à augmenter le pouvoir d’achat des Tunisiens, affecté au cours des dernières années, à travers la création d’un climat social, pour créer la richesse, relancer la croissance et contribuer à la stabilité sociale », a-t-il affirmé.

Gnetnews