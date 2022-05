Tunisie : Le gouvernement Å“uvre Ã  respecter ses engagements antÃ©rieurs pour Ã©viter la grÃ©ve dans la fonction et secteur publics

Tunisie : Le gouvernement œuvre à respecter ses engagements antérieurs pour éviter la gréve dans la fonction et secteur publics

Le gouvernement tiendra cette semaine une rencontre avec l’UGTT, qui sera consacrée à la préparation d’un calendrier crédible, selon lequel, il s’engage à appliquer des conventions antérieures entre les deux parties, notamment la convention du 06 février 2021, et ce pendant un round de négociations dans les secteur public et la fonction publique, a indiqué ce lundi 30 Mai, le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, et le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi.

Dans une déclaration médiatique, en marge de la signature d’une convention entre son ministère et l’Organisation internationale du travail (OIT), il a souligné que la mise en application des anciens engagements requièrent des moyens matériels, que le gouvernement œuvre à réunir dans le cadre de la continuité de l’Etat.

Il a ajouté que face à la flambée des prix des matières premières à cause de la crise ukrainienne, les priorités du gouvernement sont focalisées, essentiellement, sur l’approvisionnement en produits de base, la poursuite de la subvention des hydrocarbures, et la maîtrise de la hausse des prix…

S’agissant des contraintes auxquelles fait face le pays, dans le cadre du programme du fonds monétaire international, il a affirmé que la Tunisie n’acceptera pas la baisse de la masse salariale, et la levée de la subvention, signalant que le gouvernement est en train de négocier avec le FMI pour conférer de la souplesse à ce programme, de manière à ne pas toucher au pouvoir d’achat, tout en procédant à la réforme d l’économie.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a appelé, lors de cette cérémonie de signature, à la nécessité de dire la vérité au peuple sur les contraintes pouvant être imposées par le FMI, appelant à appliquer les précédents engagements et conventions, et à conférer de la crédibilité aux négociations sociales.

L’UGTT avait annoncé auparavant son intention d’observer une grève générale dans la fonction publique et le secteur public dont la date sera arrêtée ultérieurement, pour réclamer la mise en exécution de l’accord du 06 février 2021.

Gnetnews