Tunisie : Le gouvernement présente les termes de son accord avec le FMI

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouene Abassi, et des membres de la commission des négociations avec le FMI ont présenté, ce mercredi 26 Octobre, un exposé sur les termes de l’accord avec le Fonds monétaire international au niveau des experts, ayant permis à la Tunisie d’obtenir un financement d’une valeur de 1.9 milliard de dollars, rapporte Jawhara.

L’accord a comporté l’engagement de la Tunisie à poursuivre les réformes économiques, annoncées par le gouvernement depuis avril dernier.

Il comporte huit points, dont le plus important est la consolidation de la justice fiscale, la rationalisation des dépenses du budget, en dirigeant une partie aux aides sociales ; le démarrage de l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques…

Un programme que le gouvernement a déjà entamé à travers des audits de la STEG, de la SATIM, de la pharmacie centrale, ainsi que l’accélération de la réforme structurelle pour l’amélioration du climat des affaires.

L’accord porte, par ailleurs, sur la consolidation de la gouvernance et de la transparence dans le secteur public, la mise en place d’une stratégie de lutte contre les changements climatiques, la mise en œuvre de politique financière appropriée pour la préservation de la stabilité et des prix.

La ministre des Finances a affirmé que l’Etat avait commencé à lever la subvention sur les hydrocarbures à travers le système d’indexation, de manière à parvenir à la réalité des prix en 2026.

La ministre a ajouté que le gouvernement était résolu à lancer une plateforme spécifique pour orienter la subvention destinée aux produits de consommation à la fin de cette année.

La Tunisie n’avait d’autre choix que d’obtenir un crédit du FMI, notamment face à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ayant compliqué les difficultés auxquelles se heurtent les équilibres financiers de l’Etat, d’autant que le budget a été élaboré avec une hypothèse du prix du baril à 75 dollars, alors que le prix du baril est arrivé 140 dollars, a-t-elle dit, signalant que l’augmentation des dépenses de la subvention du budget était arrivé à 5 mille millions de dinars.

