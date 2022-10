Tunisie : Le gouvernement rationalise les importations, les sociÃ©tÃ©s d’Import/ Export prises au dÃ©pourvu

Tunisie : Le gouvernement rationalise les importations, les sociétés d’Import/ Export prises au dépourvu

Le président de la chambre syndicale nationale des sociétés d’Import/ Export, Fethi Ben Jazia, a déclaré, ce mardi 18 Octobre, que la décision de comprimer les importations des produits chimiques, pour mettre un terme au déséquilibre de la balance commerciale, les a pris au dépourvu.

Dans un entretien téléphonique avec Shems, il a indiqué que les professionnels n’ont pas été impliqués dans la prise de décision.

Il a ajouté que les conséquences de cette décision sur les sociétés et sur le budget de l’Etat n’ont pas été étudiées.

Le président de la chambre a estimé que cette décision va donner lieu à la baisse des recettes de l’Etat, comme elle va porter préjudice aux sociétés du fait de leurs engagements financiers avec les banques, et augmenter le taux de chômage.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations, et le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines ont fait paraître deux communiqués, visant la rationalisation des importations.

Le premier communiqué, également signé par le ministère de la Santé, introduit un régime de contrôle en amont sur les importations des produits de consommation bien déterminés, en imposant l’importation de ces produits directement auprès du producteur du pays d’export.

La liste des produits concernés par cette procédure peut être révisée par le ministère du Commerce, ajoute le communiqué, qui est entré en vigueur le 17 Octobre 2022.

Le deuxième communiqué impose l’obligation d’importation directement des usines productrices, pour des produits bien déterminés, soumis au contrôle technique conformément au cahier des charges.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait appelé, auparavant, à rationaliser les importations des produits facultatifs, source d’une hémorragie de devise.



Gnetnews