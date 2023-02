Tunisie : Le gouvernement réclame une somme de 15 millions de dinars des banques au nom de la responsabilité sociétale

Le gouvernement réclame du secteur bancaire une somme de 15 millions de dinars, pour construire des jardins d’enfants et gazonner des stades, au nom de la responsabilité sociétale des entreprises.

Ces réalisations seront menées, en coordination avec le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, conformément à une correspondance adressée par le ministère au Conseil bancaire et financier (ancienne association professionnelle des banques et des établissements financiers), dont la TAP a obtenu une copie.

Ces réalisations s’inscrivent, dans le cadre de la responsabilité sociétale des banques, notamment après l’émission par la banque centrale de Tunisie (BCT), d’une circulaire, laquelle représente l’un des plus importants premiers piliers du cadre réglementaire de la responsabilité sociétale dans le secteur bancaire, rapporte la même source.

Il s’agit de la circulaire n’o 05 de l’année 2021, fixant les cadres de la gouvernance des banques et des établissements financiers, ayant appelé à consacrer le concept de responsabilité sociétale au sein de ces établissements.

Les banques tunisiennes ont réalisé plusieurs projets, sous la houlette du Conseil bancaire et financier, portant notamment sur la réhabilitation et la restauration de dizaines d’établissements éducatifs, pendant les années écoulées, soit une moyenne de dépense de 03 millions de dinars/ an, selon le rapport d’activités annuel des banques.

La responsabilité sociétale se heurte, néanmoins, à des difficultés en matière de concrétisation, étant liée à la notion d’action caritative.

Gnetnews