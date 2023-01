Tunisie : Le gouvernement s’apprÃªte Ã  lancer un projet pour la connexion de 65 mille mÃ©nages par lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que

Tunisie : Le gouvernement s’apprête à lancer un projet pour la connexion de 65 mille ménages par l’énergie solaire photovoltaïque

Le gouvernement s’apprête à mener un projet pilote national pour l’équipement des logements des ménages à faibles revenus connectés au réseau basse tension par des unités de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Un arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 26 novembre 2022, régit les modalités d’exécution du projet pilote national « Prosol Elec Economique » visant l’équipement des logements des ménages à faibles revenus connectés au réseau basse tension par des unités de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Le nouveau texte fixe son coût, son schéma de financement, et les obligations des différents intervenants dans sa mise en œuvre, ainsi que le public cible en l’occurrence les ménages à faible revenu, ceux dont le logement est raccordé au réseau électrique basse tension et dont la consommation annuelle d’électricité est comprise entre 1200 et 1800 kWh.

Le projet pilote national « Prosol Elec Economique » vise l’équipement des logements des ménages à faibles revenus connectés au réseau électrique basse tension par des unités de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Le projet national vise l’installation de 56 mégawatts de systèmes solaires photovoltaïques auprès de 65 mille ménages à faibles revenu.

Le coût de réalisation du projet national est estimé à 297,5 millions de dinars est réparti comme suit :

– Crédits : 152 millions de dinars.

– Bonification des taux d’intérêt: 48 millions de dinars.

– Subvention d’investissement: 97,5 millions de dinars.

Le projet national, dont le délai d’exécution est de 04 ans, est mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie en coordination avec la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz.