Tunisie : Le gouverneur de MÃ©denine exclut la fermeture de Djerba Ã  l’occasion du sommet de la Francophonie

Tunisie : Le gouverneur de Médenine exclut la fermeture de Djerba à l’occasion du sommet de la Francophonie

Le gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zayed, a exclu les informations évoquant l’éventuelle fermeture de l’Île de Djerba, ainsi que des écoles, et l’instauration d’un couvre-feu, à l’occasion de la tenue du sommet de la Francophonie, prévu ces 19 et 20 novembre.

Dans une déclaration à Shems, il a qualifié ce rendez-vous d’important, « c’est un sommet international ; il est nécessaire de prendre de nombreuses mesures, mais Il ne gênera pas la vie quotidienne des citoyens. »

Les autorités centrales et régionales ne cessent de réitérer que tout est fin prêt pour accueillir le sommet de l’organisation internationale de la Francophonie, auquel une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont, jusque-la confirmé leur participation.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a ainsi annoncé son déplacement à Djerba, à cette occasion, pour prôner les valeurs de paix et de démocratie.

De nombreuses personnalités de la société civile, et des centaines de journalistes, prendront part au sommet et à ses activités parallèles, sans compter les participants du monde des affaires et de l’entreprise qui seront présents au forum économique prévu en marge de ce sommet.

Gnetnews