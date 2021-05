Tunisie : Le grand projet routier au niveau de la sortie sud de Tunis transformera le visage de la capitale (ministre)

Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Doukh, a affirmé ce vendredi 28 Mai, que quelque 130 projets nationaux sont en cours de réalisation à travers toute la Tunisie, moyennant une enveloppe de 2218 millions de dinars.

Le Grand-Tunis abrite plusieurs projets, dont l’échangeur de l’aéroport qui a contribué à fluidifier la circulation à Tunis.

Lors d’une plénière à l’Assemblée, la ministre a cité le projet au niveau de l’entrée sud de Tunis, qui va transformer le visage de la capitale. « Ce sera un grand projet en cinq tranches, reliant la sortie de la capitale avec un dédoublement 2 fois quatre voies vers el-Mourouj, et une liaison avec la route X, à partir du marché des voitures (Souk El kraheb) ».

Le ministre a encore fait savoir que 64 projets sont programmés en 2021, moyennant un coût global de 3074 millions de dinars, dont l’Autoroute Tunis – Jelma, et le nouveau pont de Bizerte, un projet sur trois tranches qui sera lancé bientôt. « On en est actuellement en phase de dépouillement », a-t-il dit.

20 km de routes en Tunisie

Le ministre a indiqué, en préambule, que les routes principales en Tunisie s’étendent sur 20 mille km dont 83 routes bitumées, et les pistes agricoles sur 57 mille km, dont 46 bitumées et aménagées.

Le réseau des autoroutes représente 3 %, avec 612 km actuellement en cours d’exploitation, il sera porté à 1300 km, d’ici 2030, a-t-il dit.

Il a ajouté que la stratégie 2030 ayant commencé il y a 10 ans, sera parachevée pendant les neufs prochaines années. D’ici cette échéance, l’on fera en sorte qu’au niveau de chaque point de la république, un citoyen ne peut pas faire plus de 60 Km pour trouver soit une autoroute ou une route express.

Les routes Express passeront de 700 km actuellement, à 2000 km d’ici cette échéance.

Le ministre a rappelé, en préambule, que la stratégie de son ministère repose sur trois programmes opérationnels : celui de l’infrastructure et des routes, (24 programmes dans tous les gouvernorats), la protection des zones urbaines, l’Aménagement du territoire, urbanisme et habitat, ainsi que le programme pilotage et soutien, qui intervient en appui à ces trois programmes.

Gnetnews