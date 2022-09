Tunisie : Le groupe français ACTIA souhaite lancer de nouveaux projets d’investissement

La ministre de l’Industrie, des Mines, et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a affirmé que les services de son ministère sont résolus « à appuyer les projets à haute teneur technologique et à forte valeur ajoutée, à travers l’accompagnement des industriels, l’élimination des entraves et difficultés en vue d’améliorer le climat de l’investissement dans ce domaine ».

Recevant hier, mercredi 14 septembre, le PDG du groupe français, ACTIA, Jean Louis PECH, le Directeur Général d’ACTIA Africa, ACTIA engineering services, Walid Rouiss, en présence du directeur général des industries manufacturières, Fethi Sehlaoui, Gongi a salué « les efforts du groupe français, spécialisé dans l’industrie des composants électroniques, à promouvoir le secteur de construction automobile, et à créer des postes d’emploi destinés à la main d’œuvre spécialisée dans les régions, notamment après l’ouverture de l’unité de recherche et de développement industriel de l’industrie automobile et ses composants, dans le gouvernorat de Sfax, avec à la clef 400 postes d’emploi d’ingénieurs ».

Jean Louis PECH a exprimé les dispositions de son groupe à lancer de nouveaux projets d’investissement en Tunisie, à court et moyen terme dans les domaines des composants automobiles et de mobilité et micro-mobilité.

Actia Tunisie compte quatre entreprises, spécialisées dans la fabrication des composants électroniques pour la gestion des systèmes dans les domaines de l’automobile, qui sont implantées dans la zone industrielle de Charguia II et Chotrana. Ces entreprises assurent environ 1600 postes d’emploi, dont 600 cadres et ingénieurs.

Gnetnews