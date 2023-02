Tunisie : Le groupe japonais SEBN prévoit l’extension de ses activités dans nos contrées

Le groupe japonais, Sumitomo Electric Bordnetze, compte lancer des projets dans le secteur de l’industrie automobile et ses composants, notamment des voitures électriques, « dans le cadre de ses activités d’extension et de création de postes d’emploi ».



Recevant hier, mercredi 01er février, son directeur exécutif, Soichiro NAMBA, au siège du ministère, accompagné d’une délégation de haut niveau, et en présence du Directeur Général de la filiale tunisienne de la société nipponne, Walid Abdessalem, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a affirmé que ses services sont, pleinement disposés, à assurer l’encadrement nécessaire aux investisseurs et industriels, en vue d’éliminer les obstacles, en aidant ce groupe à réaliser ses programmes d’investissement en Tunisie dans les meilleures conditions, indique, en substance, le ministère de l’Industrie dans un communiqué.



Ce type de projet est en phase avec les grandes orientations du ministère en matière de transition électrique, a-t-elle souligné.

Bordnetze Sumitomo Electric, spécialisé dans la fabrication des câbles et composants électroniques, destinés aux géants de l’industrie automobile, est implanté en Tunisie, au niveau de trois filiales ; Jendouba (3400 postes d’emploi), Monastir (2400 postes d’emploi) et el-Feja (la Manouba), qui en est à ses débuts.

Gnetnews