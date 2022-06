Tunisie : Le groupement de la fonction publique appelle le bureau exÃ©cutif Ã  fixer la date de la grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale

Tunisie : Le groupement de la fonction publique appelle le bureau exécutif à fixer la date de la grève générale

Le groupement de la fonction publique de l’UGTT a soumis, au terme de sa réunion ce vendredi 10 juin 2022, une recommandation au bureau exécutif, l’appelant à arrêter une date pour la grève de la fonction publique, (ministères et offices), après la grève prévue dans les entreprises publiques, a déclaré le Secrétaire Général adjoint, chargé de la fonction publique, Mohamed Chebbi.

Dans un communiqué paru dans la foulée, le département de la fonction publique exprime « son soutien sans condition à la grève du secteur public, le 16 juin 2022, suite à la décision de la commission administrative, en défense des entreprises publiques, pilier de l’économie nationale ».

Comme il dit son « refus aux projets de privatisation et de réformes structurelles hostiles au peuple ».

Le groupement exprime son attachement à son communiqué du 18 Mars, notamment, à l’appel au gouvernement de retirer immédiatement la circulaire n’o 20, et celui au bureau exécutif d’arrêter la date de la grève dans la fonction publique, conformément à la décision de la commission administrative nationale.

Tout en affirmant son attachement à « la culture de dialogue social et de négociations sociales », le groupement de la fonction publique exprime ses « dispositions » et sa « mobilisation » pour défendre son « existence, sa dignité et son identité syndicale, dans ses deux dimensions de revendications sociales et nationale ».

Gnetnews