Tunisie : Le juge d’instruction du pôle judiciaire se rend au siège d’Ennahdha et procède à la saisie du serveur (Tribunal)

Le département de l’information et de la communication du tribunal de première instance de Tunis annonce que le juge d’instruction au pôle judiciaire économique et financier, a fait le déplacement hier, lundi, au siège central du mouvement Ennahdha, à Montplaisir, et a procédé à la saisie du serveur du mouvement, pour transcrire son contenu et effectuer les expertises techniques nécessaires.

Dans un communiqué relayé par la TAP, ledit bureau indique que la saisie du serveur s’inscrit dans le cadre du parachèvement des investigations liées à l’affaire du lobbying, en cours d’examen au pôle judiciaire économique et financier. Ces investigations ont révélé qu’il y a un contact présumé entre le parti Ennahdha et la société de Lobbying, à travers le courrier électronique, ajoute le même département.

La même source ajoute que l’enquête est en cours dans cette affaire.

Le mouvement Ennahdha avait indiqué hier que le juge d’instruction s’était déplacé à son siège à Montplaisir, dans le cadre de l’enquête de ce qui est appelé « l’affaire du Lobbying », intentée par Mohamed Abbou.

Gnetnews