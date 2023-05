Tunisie/ Le Kef : Des dÃ©gÃ¢ts au niveau de l’infrastructure Ã  la dÃ©lÃ©gation de KalaÃ¢t Snan, suite aux derniÃ¨res pluies

Tunisie/ Le Kef : Des dégâts au niveau de l’infrastructure à la délégation de Kalaât Snan, suite aux dernières pluies

Les membres de la commission régionale de lutte contre les catastrophes du gouvernorat du Kef, se sont rendus à plusieurs endroits de la délégation de Kalaât Snan, à l’issue des pluies qui se sont abattues sur la région ayant provoqué des dégâts au niveau de l’infrastructure.

Les membres de la commission, conduits par le premier délégué, en charge de la gestion du gouvernorat du Kef, Nizar Jamaâoui, ont suivi la réouverture des routes, et les interventions liées à l’évacuation des eaux, à la maintenance des édifices hydriques et à la réouverture des pistes.

Ils ont suivi l’ouverture de la route régionale, au niveau du pont el-Mahjouba, Oued Srat, en recommandant prudence et vigilance, ainsi que la situation au niveau du pont de Tricha, et la route menant au post-frontalier Tricha, à l’issue de la crue de l’Oued, el-Alak, les dommages subis par le pont, ainsi qu’un tronçon de la route.

Ils ont recommandé d’accélérer les travaux de maintenance de réfection de la route, en faisant montre de prudence.

Le suivi a concerné, également, le pont de Oued Bou Salah, et la route reliant le village de Mahjouba et Kalaât Snan, à l’issue du débordement de l’Oued, les dommages subis par le pont et la coupure de la route. L’ordre a été donné d’ouvrir un passage latéral pour faciliter les déplacements de la population, dans l’attente de la réparation et de la construction de l’édifice hydrique et de la route.

Le délégué de Kalaat Snan, les cadres sécuritaires et de la protection civile, le commissaire régional du développement agricole, le président de l’Union régionale de l’Agriculture, et les représentants des services régionaux concernés ont fait partie de cette action de terrain.