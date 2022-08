Tunisie : Le MAE fait part du dÃ©cÃ¨s de l’ancien ambassadeur, Mohamed Farid Cherif

Tunisie : Le MAE fait part du décès de l’ancien ambassadeur, Mohamed Farid Cherif

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger fait part ce mardi 09 août, « avec tristesse et chagrin », du décès de l’ancien ambassadeur, Mohamed Farid Cherif, survenu le vendredi 05 août 2022.

Le défunt est parmi les pionniers de la diplomatie tunisienne. Il a rejoint ce corps dès l’aube de l’indépendance, et a occupé de nombreux postes diplomatiques et responsabilités, auprès de nos missions en Algérie, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Iran, en Hongrie, en Autriche et en Suisse, indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Comme il a occupé le poste d’ambassadeur de Tunisie, auprès de la Syrie.

Le défunt était un homme de pensée, et de Lettres. Il a, à son actif, des livres et publications de valeur, dont « les mémoires d’un diplomate », « les premiers ambassadeurs de Tunisie », « les positions de la diplomatie à l’époque de Bourguiba…. »

En cette circonstance douloureuse, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, présente, en son nom personnel, ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt, en prime, le ministre délégué, Ali Cherif.

