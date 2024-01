Tunisie : Le MAE lance le rendez-vous Ã©lectronique et avance en matiÃ¨re de mise en place de l’E-Consulat

Tunisie : Le MAE lance le rendez-vous électronique et avance en matière de mise en place de l’E-Consulat

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger dit avoir publié un nouvel organigramme, et désigné plus de 50 cadres supérieurs dans des postes de fonction.

Dans une vidéo récapitulative de ses principales activités en 2023, le ministère dit avoir mené le plus grand mouvement annuel des chefs de missions diplomatiques et consulaires à l’étranger dans son histoire, ayant concerné 54 chefs de missions (35 ambassadeurs, 9 consuls généraux et 11 consuls).

Le ministère a créé en 2023 la direction générale de la migration, dont la mission consiste à élaborer sa stratégie dans ce domaine, comme elle a activé la direction générale de la diplomatie économique et culturelle.

Au sujet des Tunisiens à l’étranger, outre les rencontres du ministre avec nos compatriotes expatriés lors de ses visites à l’étranger, le ministère a lancé le service du rendez-vous électronique dans certains centres diplomatiques et consulaires, dans l’attente de sa généralisation.

Le département du Nord-Hilton dit avoir réalisé, l’année écoulée, des avancées au sujet du projet du E-consulat, dans le cadre de l’application de la stratégie de digitalisation des services.

Gnetnews