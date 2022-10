Tunisie : Le ministère de la Femme annonce la création de 21 groupements féminins

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées annonce la création de 21 groupements féminins, rassemblant 467 adhérentes dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et filles dans les régions rurales.

Ces groupements sont implantés dans sept gouvernorats, le gouvernorat de Sidi Bouuzid vient en tête avec six entités de ce type, suivi par le gouvernorat de Sousse (cinq groupements), Kasserine (trois groupements), outre deux groupements dans les gouvernorats de Jendouba, Siliana et Ben Arous, et une seule structure à Tozeur.

Quelque 1000 projets individuels ont été créés dans 81 délégations de l’ensemble des gouvernorats, moyennant une enveloppe annuelle de 3.7 millions de dinars.

Ces projets destinés aux femmes en milieu rural, procèdent de l’approche de la chaîne de valeurs dans les secteurs agricole, de l’artisanat et la transformation des produits agricoles, et s’inscrivent dans le cadre des programmes et projets du ministère visant la consolidation de l’auto-emploi au profit des femmes et filles en milieu rural, la consolidation de l’esprit d’initiative, le développement de leurs aptitudes à travers la formation, et leur accompagnement en matière de création de projets privés, à travers l’aide à l’obtention du financement et des moyens de production.

Ces projets visent à faire connaitre et à sensibiliser à l’économie sociale et solidaire (ESS), son rôle en matière de création des richesses, à réduire le taux de pauvreté auprès des femmes et des filles dans les milieux ruraux, à augmenter le taux des femmes actives, et en faciliter le passage du secteur non structuré et au secteur structuré, tout en leur assurant une source de revenu durable et fixe, à travers leur intégration dans le processus de développement, sur les plans local et régional.

Gnetnews