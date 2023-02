Tunisie : Le ministère de la Femme annonce la fermeture de 100 espaces préscolaires pour violation de la loi

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées annonce, ce lundi 20 février 2023, que plus de 100 décisions de fermeture d’espaces anarchiques, violant la réglementation régissant le secteur des institutions préscolaires à travers différents gouvernorats de la république, ont été mises en exécution.

Le ministère fait part, dans un communiqué, « de 414 signalements d’espaces anarchiques dans les gouvernorats, au sujet desquels, 263 décisions de fermeture ont été émises, étant donné qu’ils opèrent en dehors du cadre légal, et enregistrent des violations, contraires à l’intérêt suprême de l’enfant ».

Le ministère appelle ses délégations régionales à intensifier leurs efforts visant à contrer les espaces d’enfance anarchique, et à appliquer la décision conjointe des ministères de l’enfance et de l’Intérieur, du 04 Mai 2021, portant création de commissions régionales de suivi et de contrôle des tels espaces.

Gnetnews