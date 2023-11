Tunisie : Le ministère de la Femme émet 89 décisions de fermeture de garde scolaire en 2023

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’enfance et des personnes âgées annonce ce lundi 13 novembre 2023, que 89 décisions de fermeture de gardes scolaires ont été émises en 2023, contre 44 décisions en 2022.

Ces dispositions concernent 26 décisions pour violation des dispositions des articles 15, 20, 23 et 26 du cahier des charges, régissant le secteur liées, notamment, à l’organisation administrative et pédagogique, ainsi que les conditions liées aux locaux, aux équipements…ainsi qu’au fait que les promoteurs n’aient pas respecté les observations des équipes d’inspection, et d’orientation pédagogique, et le fait qu’ils n’aient pas tenté d’améliorer la situation de leur établissement, bien qu’ils aient bénéficié d’une période de grâce.

Elles concernent, par ailleurs, 57 décisions à la demande des promoteurs, et six pour absence d’activité au sein de l’espace en question.

Les gardes scolaires sont au nombre de 3034 en 2023, abritant plus de 115 mille enfants répartis entre 56 479 filles et 59 050 garçons.

Elles sont situées, pour la plupart, dans les grandes villes, notamment dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, l’Ariana, la Manouba, Sousse, Monastir, Sfax, Médenine…en comparaison avec les gouvernorats du Kef, Siliana, Kébili, Tatatouine, lesquels connaissent un manque dans ces établissements.

Gnetnews