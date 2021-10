Tunisie : Un enfant Ã¢gÃ© d’un an et demi agressÃ©, prÃ©cisions du ministÃ¨re de la Femme

Tunisie : Un enfant âgé d’un an et demi agressé, précisions du ministère de la Femme

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’enfance et des séniors annonce qu’un enfant en bas âge, une année et cinq mois, a été violenté dans un espace anarchique et illégal dans la région de Kairouan.

Le même département annonce la fermeture de cet espace, en confiant le dossier à la commission régionale de contrôle des espaces anarchiques. Sa propriétaire a été placée en détention préventive, sur ordre du parquet.

La brigade d’investigation dans les crimes de violence contre la femme et l’enfant s’est saisie de cet acte d’agression.

Un médecin de santé publique a été commis d’office pour délimiter les séquelles de cette agression sur l’enfant, et déterminer l’identité de l’auteur, un enfant ou un adulte, ajoute la même source.

Le délégué de protection de l’enfance de Kairouan planche sur cette affaire, et veillera à assurer la prise en charge psychique et sociale pour l’enfant et ses parents, qui se présenteront ce mercredi à son bureau.

La ministre de la Femme, Amel Belhaj Moussa s’est enquise de l’état de santé de l’enfant, lors d’un entretien téléphonique avec son père. Elle s’est engagée à le placer dans un espace légal et contrôlé, à la charge du ministère, du fait des conditions matérielles difficiles de ses parents.

