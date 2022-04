Tunisie : Le ministère de la Justice annonce des poursuites contre ceux qui cherchent à entraver la réforme de la magistrature

Le ministère de la Justice précise que le changement du Comité scientifique chargé de superviser le concours d’accès à l’Institut supérieur de la Magistrature, s’inscrit dans le cadre de « l’alternance à la responsabilité ».

Dans un communiqué rendu public hier dimanche 24 avril, suite aux « allégations fallacieuses » relayées sur les réseaux sociaux, lesquelles « attentent à certains magistrats et aux membres dudit comité », le ministère ajoute avoir œuvré à ce que ce comité soit « équilibré au niveau de sa composition, et comprend les différentes spécialités judiciaires et administratives, outre le respect des critères de compétence, de neutralité et d’intégrité de l’ensemble de ses membres ».

Le même département avertit que des « dispositions légales seront prises, et des poursuites judiciaires engagées contre celui qui se tient derrière la campagne de dénigrement et supercherie sur les réseaux sociaux, visant à mettre à mal les efforts consentis dans le processus de réforme de magistrature et de développement du dispositif judiciaire ».

Gnetnews