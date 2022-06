Tunisie : Le ministère de la Justice annonce la poursuite des prélèvements sur les salaires des magistrats

Le ministère de la Justice rappelle « la poursuite du prélèvement sur salaires des magistrats, selon la règle du travail réalisé, au titre de la rémunération du mois de juillet 2022. »

Cette annonce intervient suite à « l’appel à la poursuite de la grève et du blocage du travail dans les tribunaux pour la 4ème semaine consécutive, et ses répercussions sur les droits de la défense et les intérêts des justiciables, notamment ceux placés en garde à vue », indique le même département dans un communiqué rendu public dimanche.

Le ministère met en garde contre « la nécessité d’appliquer les lois en vigueur, et l’activation des dispositions du décret-loi n’o 11 de l’année 2022 du 12 février 2022, notamment l’article 09 et les mesures disciplinaires qui en découlent ».

Il appelle, par ailleurs, les magistrats « à assumer leur responsabilité, à s’attacher à leur droit au travail, et à garantir une cadence normale de la tenue des audiences et à statuer sur les affaires ».

Les magistrats avaient annoncé une prorogation de la suspension du travail dans l’ensemble des tribunaux pour la 4ème semaine consécutive, à compter ce lundi 27 juin, en signe de protestation contre la révocation de 57 de leurs confrères, en vertu d’un décret présidentiel.

Gnetnews