Tunisie : Le ministère de la justice envoie une correspondance pour l’activation de « la règle du travail accompli »

Le ministère de la Justice aurait adressé une correspondance aux hauts magistrats et cadres judiciaires supérieures, leur demandant d’activer « la règle du travail accompli », et de procéder à une ponction sur salaires.

Selon Shems, citant une source informée, le courrier aurait été envoyé au premier président de la Cour de Cassation, au procureur général de la république en son sein, au procureur général et directeur des services judiciaires, à l’inspecteur général adjoint, au président du tribunal foncier, aux premiers présidents des cours d’appel, aux procureurs généraux en leur sein, au directeur général de l’Institut supérieur de la Magistrature, au directeur général des études juridiques et judiciaires, aux présidents des tribunaux de première instance, et aux procureurs de la république en leur sein, ainsi qu’aux présidents des tribunaux cantonaux.

La correspondance aurait appelé à l’activation de « la règle du travail réalisé », et à prendre les dispositions nécessaires, sur le plan juridique, tout en faisant parvenir au ministère une liste des magistrats, ayant failli au devoir d’accomplissement du travail dans les tribunaux relevant de leur compétence, à compter de lundi 06 juin 2022.

Le ministère aurait exigé une application saine des règles comptables, pour une bonne gestion de l’argent public.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a ordonné de procéder à la ponction des jours de travail, lors de sa rencontre lundi O6 juin avec la ministre de la Justice.

Les magistrats avaient entamé une grève à compter du lundi 06 juin pendant une semaine reconductible, à l’appel du conseil national de l’association des magistrats tunisiens, en protestation contre la révocation de 57 magistrats.

Les grévistes réclament le retrait du décret Présidentiel n° 2022-516 du 1er juin 2022, y inhérent, paru dans l’édition de la nuit du 1er juin au Journal Officiel.

