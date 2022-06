Tunisie : Les tribunaux en grève à compter ce lundi 06 Juin, pendant une semaine reconductible

Les magistrats entament une grève à compter de ce lundi 06 juin pendant une semaine reconductible.

Suite à la tenue de son Conseil national, réuni en urgence le samedi 04 Juin 2022 à Tunis à l’appel de son bureau exécutif, l’association des magistrats tunisiens annonce « la suspension du travail dans l’ensemble des tribunaux judiciaires, administratifs, et financiers pendant une semaine reconductible, à compter du lundi 06 Juin 2022, à l’exception des affaires urgentes de terrorisme, et les ordres d’inhumation ».

Le Conseil national de l’AMT appelle les magistrats judiciaires, administratifs et financiers, « à ne pas se porter candidats aux instances régionales pour les élections ».

Il exhorte, également, les procureurs généraux près des cours d’appel et les procureurs de la république « à ne pas s’en tenir aux instructions illégales qui leur sont adressées par la ministre de la Justice, sur la base des dispositions de l’article 23 du code des procédures pénales, étant un article inconstitutionnel, et une entrée à une dérive juridique pour dominer le processus des poursuites judiciaires, et pour l’instrumentalisation politique de la magistrature ».

Le conseil appelle les magistrats à resserrer les rangs autour de leurs structures, et à exercer leur pouvoir en toute indépendance, intégrité et impartialité, sans céder à de quelconques pressions, et sans terreur.

L’association des magistrats tunisiens avait, auparavant, dénoncé « un carnage judiciaire », suite à la révocation par le président de la république de 57 magistrats, dont des procureurs généraux, des procureurs de la république, des juges d’instruction, etc.

Les magistrats ont été congédiés, en vertu d’un Décret Présidentiel n° 2022-516 du 1er juin 2022, paru dans l’édition de la nuit même du Journal Officiel.

Gnetnews