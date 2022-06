Tunisie : PrÃ©cisions du ministÃ¨re de la SantÃ© autour des sept candidats passant le bac Ã  lâ€™hÃ´pital

Tunisie : Précisions du ministère de la Santé autour des sept candidats passant le bac à l’hôpital

Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 10 Juin assurer les meilleures conditions aux candidats du baccalauréat que la maladie a obligés à plancher sur les épreuves du baccalauréat dans les établissements hospitaliers.

« Les services hospitaliers et les équipes de santé scolaire assurent le suivi de leur état de santé, et les entourent des meilleures conditions, en coordination avec le ministère de l’Education, sur le double plan central et régional, en vue de faire réussir ce rendez-vous national, intéressant toutes les familles tunisiennes », souligne-t-il.

07 candidats au total passent le bac au sein des structures de santé, répartis sur les gouvernorats du Kef, Monastir, Sidi Bouzid, Nabeul et Gabès.

