Tunisie : Le ministère de la Santé annonce que des mesures ont été prises contre le chauffeur de la pharmacie centrale

Le ministère de la Santé annonce que les mesures judiciaires et disciplinaires ont été prises à l’encontre du chauffeur de la pharmacie centrale, appréhendé le lundi 18 avril à Skhira.

Suite à l’arrestation le lundi 18 avril par la garde douanière, dans la région de Skhira (Sfax), d’un chauffeur de la pharmacie centrale de Tunisie, en possession de marchandises n’ayant rien à voir avec l’activité ordinaire et légale de l’institution, le ministère de la Santé indique, dans un communiqué, que les mesures ont été prises à l’encontre de la personne en question, aussitôt les données lui étaient parvenues.

Le ministère ajoute qu’ »une enquête a été ouverte dans cette affaire pour révéler toutes les personnes impliquées, soit par manquement envers le devoir professionnel, soit par dissimulation de ce type d’actes, qui sont de nature à attenter aux ressources de la communauté nationale et à la réputation des employés du secteur. »

« Cette affaire est individuelle et isolée, et ne peut représenter les professionnels du secteur, tous corps confondus ; cette armée blanche soucieuse de la santé du citoyen et qui était à l’avant-garde de la bataille contre le Covid-19 », affirme le même département.

Gnetnews