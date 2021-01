Tunisie : Le ministère de la Santé autorise de nouveaux laboratoires à effecteur le test RT-PCR

Le ministère de la Santé annonce avoir autorisé de nouveaux laboratoires d’analyses biologiques à réaliser le test RT-PCR pour le dépistage du Coronavirus.

Quatre-vingt trois (83) laboratoires sont d’ores et déjà en mesure d’effectuer ce test. Ils sont implantés dans les différents gouvernorats du pays, notamment dans le Grand-Tunis (Tunis, Ariana, la Manouba, et Ben Arous), ainsi qu’à Nabeul, Kairouan, Kébili, Sousse, Jerba, Monastir, Gabès, Sfax, le Kef, Béjà, Bizerte, Jendouba, Zarzis, Kasserine, etc.

La commission technique poursuit ses travaux pour habiliter d’autres laboratoires privés à dépister le virus via le RT-PCR ; une opération, au départ, exclusivement assurée par les laboratoires publics.

Le même département appelle les citoyens souhaitant se faire tester au Covid-19 à prendre un rendez-vous sur la plateforme : www.rdvtestcovid.tn.

Avec l’évolution épidémiologique, et la forte circulation du virus à travers la Tunisie, la cadence des tests RT-PCR a été renforcée, histoire de dépister le plus grand nombre, notamment parmi les cas contacts et les personnes présentant des symptômes.

Selon le dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé, quelque 724 551 analyses ont été effectuées en laboratoires depuis février dernier, outre les tests rapides qui sont en train d’être réalisés, notamment dans les clusters, et les régions les plus touchées par l’épidémie, ayant permis de révéler de nombreux cas infectés au virus, en majorité, asymptomatiques.

Gnetnews