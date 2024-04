Tunisie : Le ministÃ¨re de la SantÃ© recrute 30 assistants hospitalo-universitaires en mÃ©decine dentaire

Tunisie : Le ministère de la Santé recrute 30 assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire

Un concours pour le recrutement de (30) assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire, est ouvert à la faculté de médecine dentaire de Monastir, le mardi 4 juin 2024 et jours suivants, en vertu d’un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique , paru ce vendredi 26 avril, dans l’édition n’o 54 du Journal Officiel.

Le concours est ouvert au profit du ministère de la santé, dans 14 disciplines et pour le nombre de postes indiqués dans le tableau ci-après.

La clôture du registre des inscriptions des candidatures est fixée pour le vendredi 3 mai 2024.