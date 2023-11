Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Agriculture annonce des mesures pour attÃ©nuer les effets du dÃ©ficit pluviomÃ©trique persistant

Tunisie : Le ministère de l’Agriculture annonce des mesures pour atténuer les effets du déficit pluviométrique persistant

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche annonce le durcissement de l’application de la décision inhérente aux restrictions imposées à certaines usages de l’eau, en prenant des mesures réglementaires nécessaires à l’encontre des contrevenants.

Face à la situation climatique difficile et au déficit pluviométrique persistant, le ministère a décidé d’intensifier l’action sur le terrain, et de mettre en place un tableau de bord, assorti d’un échéancier, pour le raccordement des puits programmés aux réseaux de l’eau potable, en fixant le nombre des puits concernés, le coût nécessaire des travaux, et les taux escomptés pouvant être atteints, en vue de maîtriser l’utilisation des eaux de surface.

Des journées de sensibilisation seront programmées dans l’ensemble des gouvernorats du pays, à compter du 13 novembre, pour sensibiliser, davantage, à « la valeur de la richesse hydraulique, face au manque des précipitations ».

Un plan d’action sera, de surcroît, mis en place pour mettre un terme au raccordement anarchique des eaux d’irrigation.

Une séance de travail a eu lieu samedi 04 novembre, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, pour examiner les solutions possibles en vue de maîtriser l’offre et la demande de l’eau potable, et d’élaborer une stratégie garantissant l’approvisionnement hydrique.

La réunion s’est, par ailleurs, arrêtée à la situation hydraulique actuelle des barrages du Nord, et leur résilience en vue d’assurer l’approvisionnement en eau potable, dans le cadre des conditions climatiques difficiles, et leurs répercussions sur les réserves des barrages, d’une manière sans précédent.

Il a été question des scénarios possibles pour maîtriser les quantités consommées des eaux potables, à partir des ressources de surface, outre un aperçu lié à certains gouvernorats, s’agissant de la stratégie adoptée pour faire face à l’insuffisance de l’offre de l’eau potable.

Gnetnews