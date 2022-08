Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Agriculture dÃ©tecte des cas de fiÃ¨vre hÃ©morragique chez les bovins

Tunisie : Le ministère de l’Agriculture détecte des cas de fièvre hémorragique chez les bovins

Les services vétérinaires du ministère de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques annoncent avoir détecté des cas pathologiques de fièvre hémorragique chez les bovins.

Cette maladie est provoquée par un virus infectant les ruminants, notamment les gazelles, les chameaux et pourrait apparaitre chez les génisses, ses symptômes s’apparentent à la pathologie de la langue bleue, indique le ministère de l’Agriculture, ce mercredi 17 août, dans un communiqué.

La maladie est essentiellement animale et ne se transmet pas à l’homme, elle est apparue, pour la première fois, en Tunisie et au Maghreb arabe, en 2006. Elle se transmet par un type d’insectes qui prolifèrent en cas de conditions climatiques propices (humidité et températures élevées). La maladie provoque une hémorragie interne chez cette espèce de ruminants.

Le ministère de l’Agriculture met en garde contre la prolifération d’insectes porteurs de maladies animales, avec les conditions météorologiques actuelles en Tunisie, marquées par des températures élevées et des pluies.

Les services vétérinaires du ministère appellent les éleveurs à préserver leur cheptel des insectes véhiculant des maladies, en le mettant à l’abri notamment avant le crépuscule et après le lever du soleil. Ils leur recommandent de doter leur étable de moustiquaire, et d’éliminer les eaux stagnantes. Ils les pressent à utiliser, épisodiquement, des pesticides inoffensifs pour l’environnement, et à éviter l’accumulation des engrais.

Les mêmes services appellent à avertir les délégations régionales de l’agriculture, en cas d’apparition de cas suspects portant les symptômes de cette pathologie transmissible.

Gnetnews