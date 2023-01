Tunisie : Le ministère de l’Économie dévoile la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires 2023 – 2025

Le ministère de l’Economie et des Finances a révélé, ce vendredi 20 janvier, la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires 2023 – 2025, qui a été élaborée, d’une manière participative, entre les secteurs public et privé.

La stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires, dont les détails ont été présentés lors d’un atelier de travail, organisé à la banlieue Nord de la capitale, « vise à instaurer une vision commune entre les secteurs public et privé pour un climat des affaires incitatif, à travers la mise en place d’un cadre réglementaire et institutionnel homogène et global, susceptible de créer les opportunités d’emploi, la valeur ajoutée et la durabilité ».

Cette stratégie, considérée comme partie intégrante du programme national des réformes et du plan de développement, englobe 229 mesures, 34 axes et 94 objectifs, élaborés dans des documents d’orientation formant une base de données, et comportant les idées rassemblées auprès des différentes parties.

La stratégie comporte des mesures à court terme (2023), visant l’amélioration du climat des affaires en Tunisie, outre une feuille de route nationale (2024/ 2025) pour renforcer l’attractivité de la destination tunisienne et en développer le classement dans différents rapports de compétitivité économique mondiale. Elle englobe, également, la mise en place d’un cadre institutionnel pour le pilotage et le suivi de la feuille de route, outre la publication d’un livre blanc des réformes.

Les réformes s’articulent, notamment, autour du code des changes, des marchés publics, des mesures financières, des impôts, des incitations fiscales, de création d’entreprises, d’emploi et de commerce extérieur.

La stratégie du climat des affaires a diagnostiqué les difficultés auxquelles se heurtent les différents acteurs économiques dans les secteurs public et privé, et a formulé, dans un premier temps, les propositions et les réformes structurelles à même d’aider à surmonter ces obstacles, en s’appuyant sur les différentes stratégies nationales et sur les expériences comparées.

Ladite stratégie vise à améliorer l’image de la Tunisie sur la scène internationale, notamment après la dégradation de son classement à la 87ème place dans le classement Doing Business en 2020, contre la 46ème place en 2012.

Gnetnews