Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Economie et de la Planification Ã  la recherche dâ€™une compÃ©tence nationale

Tunisie : Le ministère de l’Economie et de la Planification à la recherche d’une compétence nationale

Le ministère de l’Economie et de la Planification lance, ce mardi 06 septembre, un appel à candidature pour recruter une compétence nationale, à même d’occuper le poste de Président de l’Instance Tunisienne de l’Investissement.

Le candidat à cette fonction devra avoir une aptitude à raisonner et à agir stratégiquement ; avoir des connaissances du climat des affaires et disposer de solides compétences en gestion ; de fortes capacités de leadership ; de bonnes aptitudes relationnelles ; et de bonnes capacités de communication.

Le postulant devra, également, être passionné par l’environnement des affaires et l’innovation, et être motivé pour relever les défis de la relance économique de la Tunisie.

Il devra être en mesure de proposer de nouvelles options visant à libéraliser davantage l’initiative économique, à surmonter les obstacles entravant l’investissement et à assurer la montée des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Le dossier de candidature doit parvenir, exclusivement, au ministère par voie électronique via l’adresse e-mail suivante : candidature.tia@mdici.gov.tn, avant la date limite du 15 septembre 2022 à minuit. Tout dossier parvenu après le délai sera rejeté d’office.