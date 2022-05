Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Education adresse un communiquÃ© important aux candidats aux collÃ¨ges et lycÃ©es pilotes

Tunisie : Le ministère de l’Education adresse un communiqué important aux candidats aux collèges et lycées pilotes

Le ministère de l’Education appelle ce mercredi 04 Mai les candidats de la 9ème année qui s’apprêtent à passer l’examen du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base générale (session 2022) ; et ayant souhaité rejoindre les lycées pilotes relevant des délégations régionales de l’éducation : Tunis 1, Tunis 2, Ariana, Ben Arous, la Manouba, Sfax 1 et Sfax 2, à exprimer leurs choix du 05 Mai au 20 Mai 2022, via le site suivant :

www.choixneuf.education.tn

Le ministère appelle les candidats (6ème année) à l’accession des collèges pilotes relevant des délégations régionales de l’éducation : Tunis 1, Tunis 2, Ariana, Ben Arous, la Manouba, Médenine, Sfax 1 et Sfax 2, à exprimer leurs choix personnels via le site : www.choixsix.education.tn, du 05 au 20 Mai 2022.

Gnetnews