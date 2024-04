Tunisie : Le ministère de l’Education annonce la création d’une cellule de réception des dossiers de corruption

Le ministère de l’Education annonce la mise en place d’une cellule de réception des dossiers de corruption, dans leur version papier, laquelle relève de la cellule centrale de gouvernance au sein du ministère, sous la supervision directe de la ministre de l’Education.

Dans un communiqué paru sur son site officiel samedi, le même département explique, en substance, que la création de cette cellule intervient dans le cadre de la détermination du ministère de l’Education et de l’Etat tunisien à endiguer la corruption, sous ses différentes formes, en l’empêchant de s’étendre, davantage, au sein du dispositif éducatif et du service public.

Les dossiers devraient être signés par les personnes concernées par le fait en question, et obligatoirement, accompagnés par une copie de la carte d’identité nationale, selon la même source.

Les courriers électroniques, et les communications téléphoniques ne sont acceptés avec quiconque. Les correspondances dont l’origine est inconnue, ne sont pas, non plus, acceptées.

Les dossiers devraient être déposés, en présentiel, au bureau de la cellule, au bureau d’ordre central du ministère, ou bien via une lettre recommandée à l’adresse suivante :

*Ministère de l’éducation – avenue Bab Bnet – 1019 – Tunis.

Cette démarche sera adoptée à compter du 30 avril 2024.

Gnetnews