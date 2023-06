Tunisie : Le ministère de l’Education fait une annonce importante pour les candidats du baccalauréat 2023

Le ministère de l’Education porte à la connaissance des élèves des classes terminales, inscrits dans les lycées publics, privés, et candidats à l’examen du baccalauréat 2023, qu’ils sont en mesure de s’informer sur les notes du contrôle continu, (moyenne annuelle, symbole de la conduite, la moyenne finale de l’éducation physique, ainsi que celle des TP de la matière Technologie), sur le site www.edunet.tn

et ce à partir du 09 Juin 2023 au au 12 du même mois.

Compte tenu de cela les personnes concernées devront :

*accéder au site précité pour prendre connaissances des notes du contrôle continu, et des autres données citées dessus.

En cas d’erreur, le candidat devrait retirer du site une demande d’opposition, et la remettre à l’administration du lycée pour les élèves inscrits aux lycées publics et privés, au plus tard le 13 Juin 2023.

