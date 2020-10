Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Ã©ducation ouvre en novembre l’inscription Ã  distance au baccalaurÃ©at 2021

Tunisie : Le ministère de l’éducation ouvre en novembre l’inscription à distance au baccalauréat 2021

Le ministère de l’Education annonce que l’inscription au baccalauréat 2021 se déroule du 1er au 30 novembre 2020, via le site : www.inscription.edunet.tn.

Les élèves inscrits en 4ème année secondaire dans les lycées publics et privés, et les candidats libres devront s’inscrire sur ce site, et remettre leur dossier dûment rempli à l’administration de leur établissement au plus tard le 04 décembre 2020.

Les candidats libres devront le déposer à la direction régionale de l’enseignement, ou le faire parvenir par lettre recommandée avant cette date butoir.

