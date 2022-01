Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Education renonce Ã  la fermeture des classes et Ã©tablissements, et se limite Ã  un confinement de 5 jours

Tunisie : Le ministère de l’Education renonce à la fermeture des classes et établissements, et se limite à un confinement de 5 jours

Le ministère de l’Education fait part de sa décision de renoncer à la disposition liée à la fermeture des classes, des établissements scolaires et des foyers scolaires, et de se limiter, désormais, à une période de confinement de 5 jours pour toute personne infectée.

Si les symptômes persistent, cette période d’isolement est ramenée à 7 jours, souligne-t-il.

Cette décision intervient suite à la séance de travail ministérielle tenue à la date de mercredi 19 janvier et aux recommandations du Comité scientifique.

Ce faisant, les classes, établissements scolaires et foyers devront terminer la période de fermeture décidée antérieurement.

L’abandon de la fermeture tient au fait qu’Omicron, le variant qui est désormais dominant en Tunisie est sans gravité, et ne donne pas des formes graves chez les enfants. Outre le fait que la discontinuité des cours, et leur arrêt perturbent les élèves et a des effets négatifs sur leur psychologie.

Cette mesure suscite néanmoins des grincements de dents au sein des syndicats de l’éducation et de l’enseignement qui pointent le chaos dans les établissements scolaires, face à une flambée des contaminations, l’absence de tests rapides, et des protocoles sanitaires peu ou pas appliqués.

La partie syndicale considère que les autorités politiques et médicales avaient choisi de « faire de l’école un lieu d’immunité collective », étant donné que les mesures qui lui sont appliquées ne sont pas de mise dans d’autres secteurs.

A noter que le département de tutelle avait jusque-là appliqué la disposition qui consiste à fermer une classe comptant trois cas de contamination, et un établissement où trois classes sont touchées, à raison de trois cas infectés dans chacune.

Gnetnews