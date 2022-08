Tunisie : Le ministère de l’Environnement lance le mois de la propreté

Le ministère de l’Environnement a annoncé ce mercredi 10 août le lancement d’une manifestation environnementale, le mois de la propreté « Clean up Month », pour la collecte des déchets en plastique, et autres détritus qui jonchent le sol.

Lors d’une conférence de presse, organisée en présence de plusieurs membres du gouvernement, la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, a indiqué que la campagne Clean up Month, démarre le 14 août, et s’étale sur les week-ends correspondant aux 21, 28 et 04 septembre.

Elle repose sur la participation des protagonistes de chaque périmètre communal, à la collecte de la plus grande quantité de déchets, tout en tâchant de les trier judicieusement.

Cette campagne sera ouverte à tous les Tunisiens et les étrangers se trouvant sur le territoire national.

Un concours sera lancé, en marge de cette campagne, auquel l’on peut participer à titre individuel, ou par le biais d’équipe, d’une entreprise ou de la société civile, via une application, a-t-elle souligné en substance.

Gnetnews