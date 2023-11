Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Equipement annonce un plan d’action pour le dÃ©veloppement de la production de logements

Tunisie : Le ministère de l’Equipement annonce un plan d’action pour le développement de la production de logements

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a élaboré un plan d’action pour le développement de la production du logement en Tunisie, fondé sur un ensemble d’axes à caractère législatif et réglementaire, ainsi que sur une planification urbaine pour surmonter les difficultés et problèmes auxquels se heurtent le secteur, mis à mal les dernières années.

Le plan d’action, relayé par la TAP, consiste à trouver les solutions idoines pour exploiter les biens fonciers gelés, et fournir plus de terrains constructibles, lors de la révision des plans d’aménagement urbain, et le développement de la gestion urbaine, ainsi qu’à prévenir l’habitat anarchique, à travers la bonne organisation de l’espace, l’aménagement, la connexion aux réseaux, en procédant à l’aménagement et à la rénovation des cités anarchiques.

La stratégie préconisée comporte, également, « la révision du décret régissant le fonds de promotion du logement pour les salariés pour en développer les interventions, selon les mutations économiques et sociales, en se dirigeant vers l’habitat vertical, lors de la révision des plans d’aménagement urbain, outre la mise en place de mécanismes pour faire connaitre les différentes interventions du FOPROLOS.

Les orientations portent, par ailleurs, sur la compression des éléments constituant les prix des logements, afin qu’ils soient adaptés aux moyens des couches démunies, en incitant les promoteurs immobiliers à contribuer, davantage, à la production du logement social, outre la publication d’une circulaire conjointe, fixant les conditions et procédures d’acquisition des terres relevant du domaine privé de l’Etat, ou appartenant à des collectivités locales, à un prix préférentiel, au profit de l’agence foncière de l’Habitat (AFH).

Le prix du logement a connu une hausse vertigineuse ces dernières années, dû, notamment au renchérissement du prix du terrain, et des matériaux de construction, ainsi que des taux d’intérêt élevés auxquels sont assujettis les crédits logements.

La hausse de la TVA, de 13 à 19 %, appliqué à l’acquéreur lors de l’achat du logement ne fait que compliquer la situation.

