Tunisie : Le ministère de l’Équipement fait le point sur l’état d’avancement des projets routiers

La direction générale des ponts et chaussées vient de faire le point, dans un rapport, sur l’état d’avancement des différents projets nationaux et régionaux, jusqu’au mois de février 2023, en termes de construction, d’aménagement, et de modernisation du réseau des routes numérotées, de réalisation des routes, et d’aménagement des pistes agricoles ; ainsi que les programmes de maintenance qui sont en cours de réalisation.

Parmi ces projets, le dédoublement de la route romaine n’117 (gouvernorat de Médenine) de 6,5 km de long, qui en est à un stade de réalisation de 60 %.

Le dédoublement de la route régionale n’o 27 entre les villes de Nabeul et Menzel Tamim qui en est à 67 % de réalisation.

L’état d’avancement du projet reliant Tataouine à l’autoroute A1, Médenine/ Ras Jdir en est à un taux de 70 %.

Les projets d’infrastructure en cours de réalisation concernent, également, le programme d’aménagement de 344,6 km de routes numérotées (1er lot), qui en est à une progression des travaux de 87 %, et concernent les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Siliana, ainsi que le programme d’aménagement de 351,3 km de routes numérotées (2ème lot), qui concerne les gouvernorats de Siliana et Gabès, avec un taux de réalisation de 91 %.

Ce rapport a été présenté lors d’une séance de travail, tenue hier mercredi, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Cette réunion a, également, évoqué les projets dont les travaux ont démarré le dernier trimestre de 2022, et début de 2023, avec l’examen de problèmes liés à l’aspect foncier, au transfert des réseaux des concessionnaires publics.

L’état d’avancement de la base de données routière, et l’accélération de sa mise en place en vue de son entrée en exploitation ; la parution des décrets d’expropriation liés à certains grands projets, et l’état d’avancement des études de certains projets programmés, à l’instar du dédoublement de la route nationale n’o 13 entre Sfax et Kasserine d’une longueur de 180 km, ont été, également, évoqués.

