Tunisie : Le ministère de l’Equipement lance un sondage ouvert au public

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat lance un sondage en vue de mesurer le degré de satisfaction des personnes ayant affaire à l’administration, au sujet des prestations rendues.

Ce sondage sera ouvert au public jusqu’au 29 février, son but est d’améliorer et de développer, davantage, ses prestations avec la qualité et l’efficacité requises.

Le ministère appelle les administrés à participer à ce sondage, via son site officiel : https://vu.fr/PctyZ.