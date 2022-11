Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Equipement planche sur l’amÃ©nagement de la place de Bab SaÃ¢doun

Tunisie : Le ministère de l’Equipement planche sur l’aménagement de la place de Bab Saâdoun

L’état d’avancement de l’étude d’aménagement de la place de Bab Saâdoun, et des différents croisements entre Ras Tabia et ladite place, a été au centre d’une séance de travail tenue hier lundi 07 novembre 2022, sous la présidence de la ministre de l’équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Le bureau d’études a présenté, à cette occasion, les différentes hypothèses possibles pour l’aménagement du carrefour de la place de Bab Saâdoun.

Il a été convenu de présenter ces hypothèses aux différents intervenants pour les étudier davantage, en choisir la meilleure, et la réaliser, du fait de la spécificité de ce site.

La ministre de l’Equipement, cité par un communiqué de son département, a recommandé « plus de concertations et de coordination pour éviter les éventuels problèmes soit en phase d’étude, ou de réalisation ; du fait de l’importance de ce projet en matière de baisse de l’encombrement routier, dont souffre la région ». Comme elle a affirmé la nécessité « de préserver le cachet historique de la place de Bab Saâdoun ».

L’aménagement du carrefour vise « à limiter l’encombrement routier au niveau des entrées de la capitale, pendant les heures de pointe et au-delà, à faciliter la circulation des voitures et bus, et à assurer la sécurité du citoyen, au niveau de cet endroit confronté à une asphyxie routière tout au long de la journée ».

Gnetnews