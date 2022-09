Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Industrie rassure sur la disponibilitÃ© de l’ammonitrate en prÃ©vision de la saison agricole

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie annonce ce jeudi 08 septembre que l’ammonitrate existe en quantités suffisantes, en prévision de la saison agricole 2022 – 2023.

Dans un communiqué rendu public cet après-midi, le ministère indique que « le groupe chimique tunisien (GCT) est soucieux d’approvisionner le marché local, d’une manière régulière, par ce produit vital, ainsi que par d’autres engrais phosphatés ».

« L’offre de ces engrais va permettre une bonne préparation de la saison agricole actuelle, notamment pour ce qui est des grandes cultures », selon la même source.